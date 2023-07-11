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ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду Князєву запобіжний захід

11 липня, 2023 вiвторок
18:31
Суспільство Всеволод Князєв

У вівторок, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву

Про це заявили під час судового засідання.

На продовженні терміну запобіжного заходу наполягали прокурори. Так Князєва триматимуть під вартою до 8 вересня 2023 року. При цьому залишається можливість внесення застави у розмірі 75 млн грн.

У разі внесення застави на Князєва буде покладено низку процесуальних обов'язків.

Також ВАКС продовжив запобіжний захід імовірному співучаснику Князєва Олегу Горецькому. Його утримуватимуть під вартою до 7 вересня із можливістю внесення застави у 80 млн грн.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву
 

Кримінал
Україна
корупція в Україні
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