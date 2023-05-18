Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор Ігор Щур клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або ж заставу в розмірі 100 мільйонів 113 тисяч гривень. Крім того, при внесенні застави пропонував накласти зобов'язання з'являтися на суд та вилучити закордонні паспорти, оскільки підозрюваний зможе переховуватися.

За словами прокурора, Князєв розподілив зобов'язання між учасниками групи, яка неправомірно отримувала кошти. Особливу роль в ній нібито відігравав саме Олег Горецький.

"Він повинен був підшукувати справи людей, які згодні були надати неправомірну вигоду наперед визначеного судового рішення. Утримувати та переховувати протягом визначеного членами цієї групи строку неправомірної вигоди в таємному місці для зменшення ризиків викриття правоохоронними органами", — зазначив Щур.

Сам підозрюваний свою провину не визнав. Він попросив обрати йому нічний арешт або ж заставу не більше мільйона гривень, оскільки застава 100 мільйонів 113 тисяч нібито неспівмірна з його доходами.

"Щодо ризиків виїзду. Я не виїжджав з України з початку повномасштабної війни. Це моя принципова позиція. З Князєвим ми ніколи не бачилися сам на сам. А щодо агента Горбурова, то він ввійшов в мою довіру протягом кількох років", — додав Горецький.

Крім того, адвокати назвали клопотання необґрунтованим, нібито наповненим неточностям.

"Тобто ми не кажемо, що немає слідів злочину, але інкримінують їх не правильно", — додав адвокат Олександр Смітюк.

Під час засідання також переглядали відеодокази. Окрема частина засідання була закритою у зв'язку з дослідженням судом конфіденційної інформації.

Чи будуть оскаржувати сторони рішення суду — прокурор та адвокати говорити відмовилися.