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Суд обрав запобіжний захід для адвоката Горецького у справі ексголови Верховного Суду Князєва

18 травня, 2023 четвер
19:57
Кримінал

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєв

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор Ігор Щур клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або ж заставу в розмірі 100 мільйонів 113 тисяч гривень. Крім того, при внесенні застави пропонував накласти зобов'язання з'являтися на суд та вилучити закордонні паспорти, оскільки підозрюваний зможе переховуватися.

За словами прокурора, Князєв розподілив зобов'язання між учасниками групи, яка неправомірно отримувала кошти. Особливу роль в ній нібито відігравав саме Олег Горецький.

"Він повинен був підшукувати справи людей, які згодні були надати неправомірну вигоду наперед визначеного судового рішення. Утримувати та переховувати протягом визначеного членами цієї групи строку неправомірної вигоди в таємному місці для зменшення ризиків викриття правоохоронними органами", — зазначив Щур.

Сам підозрюваний свою провину не визнав. Він попросив обрати йому нічний арешт або ж заставу не більше мільйона гривень, оскільки застава 100 мільйонів 113 тисяч нібито неспівмірна з його доходами.

"Щодо ризиків виїзду. Я не виїжджав з України з початку повномасштабної війни. Це моя принципова позиція. З Князєвим ми ніколи не бачилися сам на сам. А щодо агента Горбурова, то він ввійшов в мою довіру протягом кількох років", — додав Горецький.

Крім того, адвокати назвали клопотання необґрунтованим, нібито наповненим неточностям.

"Тобто ми не кажемо, що немає слідів злочину, але інкримінують їх не правильно", — додав адвокат Олександр Смітюк.

Під час засідання також переглядали відеодокази. Окрема частина засідання була закритою у зв'язку з дослідженням судом конфіденційної інформації.

Чи будуть оскаржувати сторони рішення суду — прокурор та адвокати говорити відмовилися.

  • Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.
  • 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.  
  • Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
  • 18 травня Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою.
корупція в Україні
Верховний суд
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