Про це повідомила власна кореспондентка Еспресо Валерія Пашко з місця події.

За рішення проголосували 14 членів ВРП, проти – 0.

На засіданні був присутній і сам Князєв. Він перебував там разом зі своїм адвокатом.

Повідомляється, що ексочільник Верховного Суду просив закрити розгляд справи. Щодо причини сказав: "Скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю".

Вища рада правосуддя вийшла на додаткову нараду з цього приводу. Коли повернулася, жоден суддя не підтримав прохання Князєва. Але пряму трансляцію засідання припинили.

Крім того, Князєв назвав справу проти нього "помстою за певні дії".

"Я вважаю справу помстою за певні свої дії, про які відомо членам Вищої ради правосуддя. Вважаю, що справу замовили. Національне антикорупційне бюро використовувалося для виконання замовлення з певною політичною доцільністю, яка, я думаю, чудово відома членам Вищої ради правосуддя. Це те, що хочу сказати. Прошу задуматися над цим. Прошу прийняти правильне рішення", – сказав він.

На запитання членів ВРП щодо знайдених у його кабінеті пакетів з грошима, він зауважив, що у сейфі зберігалася певна сума його особистих коштів. Водночас про походження інших сум йому не відомо, оскільки доступ до кабінету голови Верховного Суду має широке коло осіб. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до ВАКС клопотання про обрання Князєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. "Ми подали до слідчого судді Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання Князєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", – сказав прокурор САП Олександр Омельченко. Прокурор не назвав суму застави. Час засідання з обрання запобіжного поки невідомий, проте у САП сподіваються, що воно пройде сьогодні. Довідка. Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету й Одеську національну юридичну академію. У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Працював юрисконсультом, викладачем Нацуніверситету кораблебудування імені адмірала Макарова, адвокатом.

2013 року почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а 2015 року став головою цього суду.

Всеволод Князєв є суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, утвореного після реформи 2016 року.

12 грудня 2017 року Князєва обрали секретарем Великої палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції. Ним став Князєв, за якого віддали свої голоси 98 колег. Здійснювати повноваження голови ВСУ почав з 1 грудня 2021 року