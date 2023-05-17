Про це повідомляє НАБУ.

"17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в заяві.

Це засідання призначено на 11:00 год 18 травня.

З посиланням на прессекретарку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк Укрінформ інформує про те, що Князєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Ексголова Верховного Суду знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, оскільки ще не закінчилися 72 години з моменту затримання, коли можна утримувати без рішення суду", - заявила Постолюк.

Крім того, Князєва доправили до Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься скарга на його затримання. Це стало відомо від пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Довідка. Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету й Одеську національну юридичну академію. У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Працював юрисконсультом, викладачем Нацуніверситету кораблебудування імені адмірала Макарова, адвокатом.

2013 року почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а 2015 року став головою цього суду.

Всеволод Князєв є суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, утвореного після реформи 2016 року.

12 грудня 2017 року Князєва обрали секретарем Великої палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції. Ним став Князєв, за якого віддали свої голоси 98 колег. Здійснювати повноваження голови ВСУ почав з 1 грудня 2021 року