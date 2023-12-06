Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу

ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу

6 грудня, 2023 середа
00:53
Кримінал Всеволод Князєв

У вівторок, 5 грудня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Позицію прокурора САП підтримав суддя Вищого антикорупційного суду та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Князєву до 2 лютого 2024 року.

Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою. 

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 9 грудня.

Україна
корупція в Україні
Верховний суд
Читайте також:
безпілотник, дрон
5 грудня, 2023 вiвторок
У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 грудня
01:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Незаконна мобілізація, мілітаризація дітей, репресії: у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму
01:17
Окупанти, ЗАЕС
МАГАТЕ провело ротацію місії на ЗАЕС
00:22
Авдіївка
"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня
00:15
Оновлено
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
2023, вiвторок
5 грудня
23:58
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук забив перший м'яч за "Валенсію"
23:41
США Україна
Депортація дітей з України: США посилили санкції проти режиму Лукашенка
23:06
Андрій Єрмак
До США прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак
22:31
Володимир Зеленський
Говорили про підготовку пілотів на F-16: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів
22:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ
22:05
на фото Володимир Зеленський
У Сенаті США заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про світовий рекорд українського снайпера та проблеми масштабування виробництва дронів в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на лівобережній Херсонщині, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Личина й обставини. Зеленський станцював на граблях Порошенка
19:54
Асканія-Нова
Росіяни незаконно вивезли червонокнижних тварин із заповідника "Асканія-Нова"
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:43
Федір Веніславський
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
18:31
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
18:18
Маріупольський драмтеатр
Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Джо Байден, Анджей Дуда
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV