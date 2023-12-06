ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Позицію прокурора САП підтримав суддя Вищого антикорупційного суду та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Князєву до 2 лютого 2024 року.

Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою.

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.

2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 9 грудня.