Апеляція ВАКС залишила суддю Князєва під вартою, але зменшила заставу

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у телеграм..

"Захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. На засіданні підозрюваний Князєв говорив, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним", — йдеться у повідомленні.

Князєв додав, що саме через арешт його майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому ексголова Верховного суду назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

"Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень", — йдеться у повідомленні.