Апеляція ВАКС залишила суддю Князєва під вартою, але зменшила заставу
Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 вересня залишила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 до 45 млн гривень
Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у телеграм..
"Захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. На засіданні підозрюваний Князєв говорив, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним", — йдеться у повідомленні.
Князєв додав, що саме через арешт його майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому ексголова Верховного суду назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.
"Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень", — йдеться у повідомленні.
- Також сьогодні суд відхилив апеляцію експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня.
- Напередодні Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід – арешт та заставу в розмірі 509 млн грн.
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