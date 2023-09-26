Суд відхилив апеляцію Богуслаєва і залишив його під вартою

Про це повідомляє Суспільне.

Суд відхилив апеляцію адвоката експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у колабораціонізмі, й залишив у силі рішення першої інстанції. Таким чином підозрюваний залишатиметься під вартою до 22 жовтня.

Під час засідання захисники Богуслаєва аргументували, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня.

Напередодні Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід – арешт та заставу в розмірі 509 млн грн.