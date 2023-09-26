Суд відхилив апеляцію Богуслаєва і залишив його під вартою
Суд відхилив апеляцію експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня
Про це повідомляє Суспільне.
Суд відхилив апеляцію адвоката експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у колабораціонізмі, й залишив у силі рішення першої інстанції. Таким чином підозрюваний залишатиметься під вартою до 22 жовтня.
Під час засідання захисники Богуслаєва аргументували, що більшість ризиків, які сторона обвинувачення вказала у попередньому клопотанні, відпала, адже досудове розслідування закінчили 22 вересня.
Напередодні Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід – арешт та заставу в розмірі 509 млн грн.
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.
- 4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
- У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.
- 10 травня журналісти проєкт "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, у якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією.
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