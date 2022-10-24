Суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва, підозрюваного в держзраді та колабораціонізмі
24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд
Про це інформує СБУ.
"За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою", - пише пресслужба.
Повідомляється, що 60 днів, поки слідчі здійснюватимуть досудове розслідування, В'ячеслав Богуслаєв не зможе вийти з ізолятора.
Також аналогічний запобіжний захід обрали для керівника одного із департаментів цього підприємства.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі агресору - Росії.
- У січні 2021 року Україна наклала обмежувальні заходи на групу китайських компаній Skyrizon, що намагалася придбати стратегічне українське підприємство "Мотор-Січ".
- Після цього СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню у Запоріжжі підприємства "Мотор Січ".
- 24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо націоналізації підприємства "Мотор Січ".
- 23 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що у Запоріжжі затримали ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва.
- СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.
- "Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.
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