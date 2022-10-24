Запис СБУ опублікувала у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. З запису стало відомо, що Мотор Січ поставила РФ найкращі двигуни останнього покоління для ударних гелікоптерів Мі-24, Мі-28, Мі-35.

Богуслаєв у розмовах неодноразово хизувався, що може надсилати деталі десятками й більше.

"Я, ти знаєш, декуди надсилаю (двигуни - прим. ред.) десятками. І все у нас йде добре", - сказав він у розмові ексгендиректору Росвертол Мотренку.

Запчастини та двигуни доправляли через треті країни.

"Запчастини ми готові вам надіслати, тільки подумайте, через Хорватію, чи де там у вас були кінці? Чорногорія? Ми порахуємо, на яку суму можемо, а ви визначайте, як і через кого", - йдеться у перехопленні.

В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що "майже 5 років добивався, аби у Москві прийняли закон, що забороняє передавати у ЗМІ інформацію, пов'язану з держзакупівлями". Таким чином він намагався приховати співпрацю з РФ.

СБУ зазначає, що посадовець виправдовував напад Росії й висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.

"Ну якщо Путін кінчить, то націоналісти потім нас кінчать... Іскандер-М впав на території заводу. Ми без усілякої злості до цього ставимося, абсолютно. Ми все розуміємо...", - виправдав обстріли України Богуслаєв.

23 жовтня СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ, а також затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

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