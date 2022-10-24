СБУ поширила докази співпраці президента Мотор Січі Богуслаєва з Росією
Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом
Запис СБУ опублікувала у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. З запису стало відомо, що Мотор Січ поставила РФ найкращі двигуни останнього покоління для ударних гелікоптерів Мі-24, Мі-28, Мі-35.
Богуслаєв у розмовах неодноразово хизувався, що може надсилати деталі десятками й більше.
"Я, ти знаєш, декуди надсилаю (двигуни - прим. ред.) десятками. І все у нас йде добре", - сказав він у розмові ексгендиректору Росвертол Мотренку.
Запчастини та двигуни доправляли через треті країни.
"Запчастини ми готові вам надіслати, тільки подумайте, через Хорватію, чи де там у вас були кінці? Чорногорія? Ми порахуємо, на яку суму можемо, а ви визначайте, як і через кого", - йдеться у перехопленні.
В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що "майже 5 років добивався, аби у Москві прийняли закон, що забороняє передавати у ЗМІ інформацію, пов'язану з держзакупівлями". Таким чином він намагався приховати співпрацю з РФ.
СБУ зазначає, що посадовець виправдовував напад Росії й висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.
"Ну якщо Путін кінчить, то націоналісти потім нас кінчать... Іскандер-М впав на території заводу. Ми без усілякої злості до цього ставимося, абсолютно. Ми все розуміємо...", - виправдав обстріли України Богуслаєв.
- 23 жовтня СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ, а також затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.
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