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Керівництво "Мотор Січ" співпрацювало з РФ і постачало двигуни для росавіації, - СБУ

23 жовтня, 2022 неділя
09:55
війна з Росією

СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ, а також затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства

Про це повідомляє СБУ.

Обом фігурантам справи оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

"До оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора", - пишуть в СБУ.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

  • Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";
  • КА-52 "Алігатор";
  • Мі-28Н "Нічний мисливець".

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин", - додають в СБУ,

У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

  • Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, повідомлялося, що колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі

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