Арештовано майно президента і начальника департаменту АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

"Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк".

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Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.

26 жовтня авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що аби не "Мотор Січ", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.