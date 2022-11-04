Арештовано майно президента і начальника департаменту АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн
За матеріалами слідчих СБУ, накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ
Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.
"Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк".
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Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.
У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного.
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