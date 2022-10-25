Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я просто з учорашнього вечора сиджу на російському сайті державних закупівель, який є аналогом нашого "Прозоро" і рахую на скільки грошей "Мотор Січ" зробила постачання в російські структури з 2014 року. У мене поки що вийшла за довоєнним курсом сума на 400 млн грн. Це авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує ВПК. Також це обслуговування технічне, поточний капітальний ремонт на авіачастини ФСБ, авіачастини Росгвардії, на авіаполк Путіна", - сказав Сергій Сидоров.

Керівник "Запорізького центру розслідувань" зазначив, що президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв створив фірму, через яку проводив продаж авіадеталей країні-терористці Росії.

"Через одноденну фірму у РФ створили спільну фірму, власником якої є Богуслаєв особисто. Тобто він через одну ланку володіє трьома фірмами, які здійснили тендер у Росії на 400 млн грн. З них майже половина – це силовий сегмент", - додав він.

23 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що у Запоріжжі затримали ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

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