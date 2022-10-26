Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Звісно кількість техніки була б нижчою, можливо навіть у рази. Разом з тим, двигуни виробляє не тільки Україна, їх можна було б знайти в Китаї та інших країнах. Якби використовувалися двигуни не "Мотор Січі", а інших компаній, то, звісно ж, ці вертольоти були б зі значно нижчими технічними характеристиками, що збільшило б і кількість збитих гвинтокрилів, більша кількість виходила зі справного стану і в принципі знищених вертольотів було б більше. Відомо, що навіть ті компанії, які на сьогодні на території РФ після допомоги "Мотор Січі" почали виробляти ті чи ті комплектуючі й двигуни з гіршими характеристиками, ніж в українських оригінальних двигунів", - сказав Богдан Долінце.

Авіаційний експерт зауважив, що аби не допомога "Мотор Січі", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.

"Але звісно, ми маємо розуміти, що без допомоги "Мотор Січі", її конструкторської документації, критичних технологій і можливо навіть фахівців, які могли бути відвезені в Росію для того, щоб налагодити там виробництво, РФ ніколи б не змогла в найближчі п'ять, а може й більше років, налагодити процес виробництва таких двигунів і таких технологій", - додав він.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.

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