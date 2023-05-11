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Підозрюваний у держзраді Богуслаєв просить включити його у списки на обмін з РФ

11 травня, 2023 четвер
00:55
Війна з Росією

Експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією

Про це повідомляє проєкт  "Схеми" від "Радіо Свобода" з посиланням на лист-заяву за підписом Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні редакції

"Прошу додати мене у список на обмін з російською федерацією", - йдеться у заяві колаборанта, який до того ж написав РФ з малої букви.

Заява Богуслаєва на обмін з РФ

Повідомляється, що в документі стоїть його підпис і є примітка: "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи". 

Видання зазначає, що заява була написана ще 20 березня.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив "Схемам", що Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати своїх військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб з Росії. Але говорити про якісь конкретні прізвища він не став, вказавши, що подібні коментарі можливі лише після обміну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, зазначивши, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. Його у вересні 2022 року обміняли на 200 українських полонених військових.

Також можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова СБУ Василь Малюк, але додав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.

Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ. Богуслаєв усі обвинувачення відкидає.

  • Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва, заарештовано.
  • 4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
  • У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.
Кримінал
колаборанти
Мотор Січ
держзрада
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