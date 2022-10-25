Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, – Подоляк
Президента корпорації "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі, можуть обміняти на українських військовополонених
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "Настоящее время".
"Якщо потрібно, то ми все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України. Не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так – "червоних директорів", а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", – зазначив Подоляк.
Радник керівника Офісу президента навів аналогії ситуації з Богуслаєвим та обміну Віктора Медведчука, якого віддали росіянам, визволивши з полону окупантів понад 200 українських героїв. Водночас Подоляк наголосив, що до питання обміну потрібно ставитися "дуже дбайливо і акуратно".
"Все, що стосується процесу обміну це настільки тонка матерія… Ми використали суб’єкт: отримали всі дані, всі свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали натомість своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми й надалі будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів", — сказав Михайло Подоляк.
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