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Ексочільнику "Мотор Січі" Богуслаєву продовжили арешт до 27 травня у справі про держзраду

29 березня, 2023 середа
20:19
Кримінал

29 березня суд продовжив термін перебування під арештом в СІЗО колишнього голови "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді, ще на 60 днів

Про це ідеться в матеріалі "Схем".

"Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив строк тримання під вартою колишнього президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на 60 діб - тобто, до 27 травня", - йдеться в матеріалі. 

Офіс генпрокурора обґрунтував необхідність продовження слідства у зв'язку з новими обвинуваченнями та підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України. 

В офіційній версії слідства йдеться про те, що Богуслаєв у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України та надавав підлеглим вказівки сховати деталі й експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

"Сам В’ячеслав Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових з таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом", - розповідають журналісти із зали суду.

  • Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.
  • СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.
  • "Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.  
  • 24 жовтня 2022 року президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі, заарештував суд.
  • Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.
  • 26 жовтня тогоріч авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що аби не "Мотор Січ", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.
  • 4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ.
  • 7 листопада тогоріч секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.
  • У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
  • 18 березня колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. Раніше його затримали за підозрою в держзраді.  
Запоріжжя
війна з Росією
Запорізька область
колаборанти
Мотор Січ
Офіс генпрокурора
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