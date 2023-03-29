Про це ідеться в матеріалі "Схем".

"Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив строк тримання під вартою колишнього президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на 60 діб - тобто, до 27 травня", - йдеться в матеріалі.

Офіс генпрокурора обґрунтував необхідність продовження слідства у зв'язку з новими обвинуваченнями та підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України.

В офіційній версії слідства йдеться про те, що Богуслаєв у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України та надавав підлеглим вказівки сховати деталі й експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

"Сам В’ячеслав Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових з таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом", - розповідають журналісти із зали суду.