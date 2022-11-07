Про це повідомило видання Укрінформ.

"На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю 6.11 відбулось відчуження 5 підприємств: "Мотор Січ", Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України", - сказав Данілов.

Окрім цього повідомляється, що Данілов додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі, заарештував суд.

Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.

26 жовтня авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що аби не "Мотор Січ", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.

4 листопада стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ.

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