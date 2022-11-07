Данілов: "Мотор Січ", Укрнафту, Укртатнафту і ще дві компанії передали Міноборони
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони
Про це повідомило видання Укрінформ.
"На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю 6.11 відбулось відчуження 5 підприємств: "Мотор Січ", Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України", - сказав Данілов.
Окрім цього повідомляється, що Данілов додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.
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