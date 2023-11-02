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Головна Кримінал ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня

ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня

2 листопада, 2023 четвер
15:51
Кримінал Всеволод Князєв

2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 9 грудня

Про це інформує Центр протидії корупції.

До 9 грудня він залишається за ґратами. Суд не змінив йому заставу в 35 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили судді Дмитро Михайленко, Інна Калугіна та Олександр Семенников.

На сьогоднішньому засіданні суду Князєв заявив, що ознайомився лише з 5 томами з близько 25 томів справи.

Зазначається, що розслідування щодо Князєва вже завершено. Йому можуть дати до 12 років ув’язнення.

Нещодавно ВАКС також схвалив угоду з підозрюваним у справі адвокатом Горецьким, який дав свідчення проти інших фігурантів.

Раніше повідомляли, що угода з Горецьким також допоможе притягти до відповідальності олігарха Костянтина Жеваго: "Горецький все розказав. Як працювала схема з Князєвим, і головне - які були домовленості з Жеваго. По суті, все, що слідство написало в підозрі Жеваго, Горецький підтвердив".

Справу за підозрою Жеваго виділили в окреме провадження і призупинили через його розшук.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою. 

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

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корупція в Україні
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