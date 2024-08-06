Вища рада правосуддя звільнила Князєва і Тандира з посад суддів

Про це повідомили у ВРП.

Зазначається, що Князєва звільнили за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".

Нагадаємо, колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звинувачують в отриманні $2,7 млн хабаря. Він вийшов із СІЗО наприкінці січня 2024 року під заставу у понад 18 млн грн.

Крім того, ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Києві 26 травня 2023 року, внаслідок чого загинув нацгвардієць.

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою.

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду. 17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва.

У липні колегія суддів Вищого антикорупційного суду зняла арешт з частини коштів Князєва.

Що відомо про справу Тандира

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту в Києві, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Хоча сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановили, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

Згодом повідомляли, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня 2023 року. 21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду.

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 23 травня Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.