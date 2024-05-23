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Смертельна ДТП із нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили запобіжний захід

23 травня, 2024 четвер
19:22
Кримінал Олексій Тандир

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно до ухвали суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжили на два місяці – до 21 липня 2024 року включно.

Суддю Тандира звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту в Києві, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Хоча сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановили, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 

3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомляли, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня 2023 року. 21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб. 19 грудня 2023 року Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, а пізніше – до 12 квітня.

4 квітня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили до 2 червня. Окрім того, суд відмовив у клопотанні адвокатів про мобілізацію Тандира.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Суспільство
Новини ДТП
Нацгвардiя
новини Києва
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