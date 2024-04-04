Смертельна ДТП із нацгвардійцем: суд залишив Тандира під вартою і відмовив у клопотанні про мобілізацію

Про це повідомляє Суспільне.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили до 2 червня. Прокурори клопотали про це, оскільки існує ризик переховування Тандира від суду та його впливу на свідчення свідків та експертів.

"Є ризик щодо перешкоджання іншим чином розгляду кримінального провадження, зокрема і впливу на потерпілу сторону. Сторона обвинувачення враховує тяжкість покарання і вважає, що жоден інший більш мʼякий запобіжний захід не забезпечить виконання обовʼязків", - зазначив прокурор Михайло Доманіцький.

Водночас адвокати судді зверталися до суду з проханням випустити Тандира з-під варти, оскільки він хоче мобілізуватися, бо є офіцером запасу, якого було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнний.

"Суспільство сходиться на тому, що мобілізація має бути добровільна. Це питання виникло у мене як тільки справа була передана до суду. Я звертався до громадських організацій, які зв'язувалися з частинами. І одна з них дала згоду. Це бойова частина у Ніжині", - сказав Тандир на засіданні.

Для того, аби Тандиру дозволили мобілізуватися, потрібно також отримати згоду від потерпілої сторони. Родичі загиблого нацгвардійця висловилися проти. Тож суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про мобілізацію підозрюваного.

Наступне засідання щодо справи має відбутися 17 квітня.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня 2023 року. 21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду.

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу.

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб. 19 грудня 2023 року Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, а пізніше – до 12 квітня.