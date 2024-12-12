Росіяни атакували Степногірськ у Запорізькій області: серед постраждалих рятувальники
Російська армія в четвер, 12 грудня, атакувала Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення, серед них рятувальники
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, станом на 17:22 кількість поранених внаслідок ворожого удару по Степногірську зросла до трьох людей.
Про атаку на місто Федоров поінформував о 15:49. Тоді було відомо, що внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення двоє рятувальників – командир та співробітник пожежно-рятувальної частини.
- Російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки 11 людей загинули, серед травмованих є дитина.
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