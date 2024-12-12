Росіяни атакували Степногірськ у Запорізькій області: серед постраждалих рятувальники

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, станом на 17:22 кількість поранених внаслідок ворожого удару по Степногірську зросла до трьох людей.

Про атаку на місто Федоров поінформував о 15:49. Тоді було відомо, що внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення двоє рятувальників – командир та співробітник пожежно-рятувальної частини.