З початку повномасштабної війни в Україні втрати сторін перевищили 1 млн людей, – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що з початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року втрати з обох сторін перевищили 1 млн осіб загиблими й пораненими
Про це він сказав у своїй промові 12 грудня в Брюсселі.
За словами генсека НАТО, війна в Україні щодня призводить до нових руйнувань і смертей.
"Щотижня понад 10 тисяч (людей, – ред.) убиті та поранені з обох боків в Україні. Понад мільйон втрат із лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – висловився Рютте.
За його даними, втрати Росії сягнули 700 тис. осіб.
"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тис. людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.
Рютте зауважив, що схема, за якою відбувається агресія РФ, – не нова, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.
- За даними Генштабу станом на ранок 12 грудня, за період повномасштабної війни в Україні ворог втратив 758 730 військовослужбовців.
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