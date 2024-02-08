Суд зобов'язав уряд Ізраїлю надати "колективний захист" біженцям з України

Про це пише ізраїльське видання Makorrishon.

Ізраїльський суд ухвалив, що МВС має дати візу усім українським біженцям в Ізраїлі. Ця віза дає статус тимчасового жителя країни з правом на роботу, медичне обслуговування, освіту тощо.

Відповідну ухвалу винесла суддя Світового суду Тель-Авіва Міхаль Агамон-Гонен. Вона зазначила, що влада майже два роки не могла сформулювати політику щодо українських біженців, тому довелося втрутитися суду.

Суддя зобов'язала управління у справах іммігрантів впродовж місяця надати всім українським біженцям в Ізраїлі візу.

Інформацію підтвердило посольство України в Ізраїлі. Там зазначили, що "Окружний суд Тель-Авіва виніс ухвалу про надання громадянам України, які перебувають в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист, візи типу 2А5 строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження".

Згідно із ухвалою, візи мають бути видані не пізніше 3 березня. Також судом зобов’язано МВС Ізраїлю опублікувати відповідну інформацію на офіційному сайті міністерства до 25 лютого.

Посольство нагадує, що раніше МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для біженців з України та дозволило працевлаштування. Тобто, українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак, громадяни України не отримували жодних документів, що спричиняло певні незручності.

"Відтепер українці матимуть можливість отримати іменний документ, який підтверджує їхній статус в країні, що спростить проживання в Ізраїлі", - зазначили в амбасаді.