Судитимуть колаборанта, який радів "звільненню" Харківщини в соцмережах
До суду направлено обвинувальний акт щодо колаборанта, який протягом 2022 року публікував у соцмережах свої проросійські погляди та радів окупації Харківщини
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Протягом 2022 року 58-річний харківʼянин на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" розміщував публікації на підтримку агресії РФ.
Колаборант мешкає у Салтівському районі Харкова, який зазнав суттєвих руйнувань внаслідок російських обстрілів. Проте харківʼянин так не вважає, зазначають правоохоронці.
В одному з поширених ним дописів вказано наступне: "Харьков - руський город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой".
За даними слідства, чоловік також радів і "звільненню" Харківської області.
Своїми проросійськими поглядами він поділився з читачами у такому репості: : "Ура, ура, урааааааааа! Силы ВС РФ сегодня утром освободили 5 населенных пунктов Харьковской области. Так, российские военные освободили посёлки: Байрак, Украинка, Победа, Константиновка, Снеги. Готовится взятие поселка Шестаково".
Правоохоронці викрили шанувальника "руського мира" й передали справу на розгляд суду за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkivДовідково. ч. 2 ст. 2 КК України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".
- Служба безпеки України зібрала доказову базу на пособника РФ, який співпрацює з країною-агресором. Чоловік, зокрема, допоміг ФСБ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону.
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