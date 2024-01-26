Судитимуть колаборанта, який радів "звільненню" Харківщини в соцмережах

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



Протягом 2022 року 58-річний харківʼянин на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" розміщував публікації на підтримку агресії РФ.



Колаборант мешкає у Салтівському районі Харкова, який зазнав суттєвих руйнувань внаслідок російських обстрілів. Проте харківʼянин так не вважає, зазначають правоохоронці.

В одному з поширених ним дописів вказано наступне: "Харьков - руський город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой".



За даними слідства, чоловік також радів і "звільненню" Харківської області.

Своїми проросійськими поглядами він поділився з читачами у такому репості: : "Ура, ура, урааааааааа! Силы ВС РФ сегодня утром освободили 5 населенных пунктов Харьковской области. Так, российские военные освободили посёлки: Байрак, Украинка, Победа, Константиновка, Снеги. Готовится взятие поселка Шестаково".



Правоохоронці викрили шанувальника "руського мира" й передали справу на розгляд суду за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkivДовідково. ч. 2 ст. 2 КК України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".