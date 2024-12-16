Телеканал "Еспресо" зазнав хакерської атаки

Зловмисники отримали несанкціонований доступ до серверу телеканалу та спробували транслювати відеоролик із підробленим зверненням президента України Володимира Зеленського російською мовою. Вміст ролика повторює наративи російського ІПСО про мобілізацію в Україні. Це дозволяє нам зробити висновки, що до атаки причетні російські хакери.

Завдяки пильності та професіоналізму ефірної служби та технічних спеціалістів телеканалу, атаку було вчасно виявлено та оперативно нейтралізовано шляхом перемикання сигналу. Наразі ми працюємо над посиленням безпеки усіх наших систем.

Варто зазначити, що це вже друга подібна атака на телеканал за останній рік. 19 лютого 2024 року зловмисники, ймовірно російські хакери, здійснили несанкціоноване втручання в роботу телеканалу, розмістивши в ефірі пропагандистський контент. Телеканал звертався до правоохоронних органів щодо несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану.

Телеканал "Еспресо" продовжує працювати у звичайному режимі та вживає додаткових заходів для посилення кібербезпеки.Жодні спроби хакерів не завадять нам доносити обʼєктивну інформацію до нашої аудиторії.

Прес-служба телеканалу