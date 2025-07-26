Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан

Таку думку в етері Еспресо висловив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"Я вважаю, що тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована. Чомусь у нас зʼявляються певні лобісти антидронових систем - одні хороші, інші ж погані. Коли Вадим Сухаревський очолював Сили безпілотних систем, то була опрацьована антидронова система й випробувана у бойових умовах. Щобільше, ця система показала свою ефективність. Сьогодні Сили безпілотних систем очолив інший командир і стверджує, що цієї системи немає, потім пан президент говорить про інші антидронові системи. Чому системи, які вже були випробувані виявились поганими, а інші системи, які планують застосовувати будуть ефективними!? Особисто я вважаю, що в цьому є якась певна фінансова сторона", - вважає Хазан.

Експерт наголосив, що окрім масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, в Україні має бути створена система протидії російським атакам БПЛА.

"Щодо виготовлення 1000 дронів-перехоплювачів на добу, то я вже чув про мільйон БПЛА. Хтось зараз буде смітись і розповідати про мільярд дерев. Я б хотів, щоб в нас було не мільярд дерев, не мільйон дронів, а щоб президент сказав, що прийняте рішення про розпрацювання і впровадження системи знищення й протидії російським дронам. Тоді б мені все було зрозуміло. А так ми будемо робити 1000 дронів на добу, а з рештою системи протидії російським БПЛА що тоді робити", - резюмував він.

