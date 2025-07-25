Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1 тис. дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський дав завдання виробникам

Про це він повідомив у telegram.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - написав глава держави.

"Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", - додав Зеленський.

Він нагадав, що уряд заявив про готовність законтрактувати всі обсяги вироблених дронів-перехоплювачів. Також, за словами президента, влада постійно працює з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було.