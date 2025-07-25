Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1 тис. дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський дав завдання виробникам
Президент України Володимир Зеленський 25 липня зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів і попросив їх наростити темпи виробництва
Про це він повідомив у telegram.
"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - написав глава держави.
"Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", - додав Зеленський.
Він нагадав, що уряд заявив про готовність законтрактувати всі обсяги вироблених дронів-перехоплювачів. Також, за словами президента, влада постійно працює з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було.
- 4 липня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
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