Теракт і воєнний злочин на Каховській ГЕС є фактом екоциду, - експерт з екологічної безпеки Сорока

Про це повідомив експерт з екологічної безпеки, доцент Українського державного університету науки і технологій Максим Сорока в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо як відновлюється площа Каховського водосховища, але не звертаємо увагу на інші території і проблеми. Марганець, Нікополь, Томаківка, навіть Кривий Ріг, річка Інгулець - вже постраждали. Наприклад, екологічний стан річки Інгулець знаходиться під питанням саме через те, що немає прісної води для її промивки. У Кривому Розі населення буде вимушене роками пити воду поганої якості. Через відсутність води аграрії змушені поливати землі засоленими водами з неглибоких свердловин, що отруює чорноземи. У перспективі 20-30 років вони втратять свою родючу здатність. Теракт, воєнний злочин на Каховській ГЕС дійсно є фактом екоциду. Це умисна дія проти самого сталого розвитку величезної кількості територій та їх відновлення. Якщо не буде відновлене Каховське водосховище, і ми не знайдемо рішення для гуманітарного водопостачання, ми маємо зменшити населення в цих трьох областях на майже 2 млн", - повідомив Сорока.

Якщо раніше природа підлаштовувалася під нас, то зараз, через те що ми не можемо об'єктивно швидко залагодити цю проблему, маємо підлаштовуватися під оновлення природи, каже експерт.

"Поняття екоцид, як і геноцид, беруть основу не зі смерті, а з того, що щось не може відтворитися. Геноцид, це коли спеціально винищується якась група так, що вона потім не зможе відновитися. Екоцид руйнує сталий розвиток територій, зокрема Запорізької, Дніпропетровської і Херсонської областей. Екоцид - це про сталий розвиток, а сталий розвиток - це 17 компонент, це санітарія, освіта, промисловість, зміни клімату і біорізноманітні водні ресурси. Тому цей факт класифікований як злочин екоциду, це вже доведено", - додав він.