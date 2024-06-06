Директор Укргідроенерго припустив, за який час можна відбудувати Каховську ГЕС

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла", - заявив Ігор Сирота.

За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки "наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна".