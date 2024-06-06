Директор Укргідроенерго припустив, за який час можна відбудувати Каховську ГЕС
Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде через 6-7 років після деокупації
Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.
"За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла", - заявив Ігор Сирота.
За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки "наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна".
- Нагадаємо, 5 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч. Підрив ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України. Читайте далі у матеріалі Еспресо.
- Також учора у телемарафоні Ігор Сирота заявив, що є проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, і гідроенергетики чекають деокупації територій, щоб мати можливість приступити до роботи.
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