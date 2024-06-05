Перша річниця катастрофи: підрив Каховської ГЕС, наслідки цього та що зараз із територією водосховища

Майже о третій годині ночі 6 червня 2023 року, російські військові здійснили підрив конструкцій Каховської ГЕС, що знаходиться у Херсонській області. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч.

Лідери багатьох країн засудили знищення Каховської ГЕС, назвавши це ще одним воєнним злочином РФ. Важливо, що міжнародна спільнота відреагувала та надала допомогу, щоб мінімізувати гуманітарні та екологічні наслідки цього акту агресії. Підтримка і солідарність з Україною в цій ситуації є надзвичайно важливою для стабільності та порятунку людей.

Водночас підрив Каховської ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України.

Підрив Каховської ГЕС

Нова Каховка та Каховська ГЕС перебували під окупацію російських військових ще з початку повномасштабного вторгнення. Разом із станцією в заручниках опинилися і всі фахівці, що працювали на об'єкті. Майже із самого початку окупанти втручались в роботу ГЕС, зокрема, здійснили підрив споруди Північнокримського каналу, щоб забезпечити водою Кримський півострів, розміщували на території об'єкта свої війська та облаштовували командні пункти.

Загалом через дії армії РФ, нормальне функціонування та технічка підтримка важливої гідрологічної споруди припинилась. У травні 2022 року у Медіацентрі Україна відбувся брифінг, де заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, більш детально розповів про ситуацію на важливих об'єктах енергетики. "На даний час на Каховській станції розгорнутий пункт управління Південного воєнного округу. При цьому росіяни не приділяють жодних зусиль для підтримання цих об’єктів у належному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на Каховській станції не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до підтоплення Каховки та загрожує найближчим селам", – пояснив Громов.

Згодом із Каховської ГЕС почали поступати ще більш тривожні новини. Завдяки даним від ГУР МО України стало відомо, що стація з квітня 2022 року замінована. Із повідомлення зрозуміло, що окупанти готують терористичний акт і лише питання часу, коли це відбудеться. "Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЄС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - пояснили у головному управлінні розвідки.

Крім того, військові РФ вже на той момент почали поступово скид води, що мало наслідки у вигляді підтоплення набережних у найближчих населених пунктах.

Завдаючи ударів по українській енергетичній системі у 2023 році, паралельно росіяни намагались підвищити рівень терору та продовжували скид води з водосховища. Вони завдавали руйнувань станції, а також відкривали шлюзи ГЕС, що призвело до значної втрати води, а рівень водосховища впав на 1.4 метри. Так окупанти намагались завдати економічних збитків, а також зменшити доступ населення до чистої питної води.

Вже тоді, українська влада активно фіксувала всі порушення та висвітлювала їх на міжнародному рівні, намагаючись заручитися допомогою світової спільноти, щоб уникнути можливої катастрофи. Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня звернувся до Європейської Ради та просив розмістити на гідроелектростанції спостережну місію, крім того, він закликав міжнародну спільноту тиснути на РФ, щоб вони припинили дії, які порушують Женевську конвенцію.

Перед відступом із правобережжя Дніпра, війська РФ під гаслом "евакуації" проводили депортацію українських громадян, залякуючи їх підривом ГЕС.

О 2:50 ночі 6 червня на Каховській ГЕС пролунали вибухи. Підрив машинної зали гідроелектростанції був здійснений з середини та призвів до повного руйнування. За інформацією Укргідроенерго стало відомо, що відновлення станції неможливе.

Російська сторона спочатку спростовувала дані про те, що ГЕС була підірвана, а потім вони почали звинувачувати Україну у трагедії. За фактом руйнування, СБУ відкрила карну справу проти російських військових за двома статтями Кримінального кодексу:

стаття 438 – порушення законів та звичаїв війни

стаття 441 – екоцид

Фото: Reuters

Наслідки руйнування Каховської ГЕС для людей та природи

У Херсонській області підрозділи Нацполіції та ДСНС були приведені у готовність для інформування та евакуації людей з можливих зон підтоплення на правобережжі Дніпра. До цих зон входять села Миколаївка, Льово, Ольгівка, Іванівка, Придніпровське та інші, а також частина Херсона – острів Корабел. Олександр Прокудін, керівник Херсонської ОВА, повідомив про початок евакуації мешканців з небезпечних територій. Він зазначив, що вода сягне критичного рівня через п'ять годин.

У небезпечній зоні потенційного підтоплення опинилося приблизно 80 населених пунктів. Було зрозуміло, що найбільшої шкоди зазнає лівобережжя, яке знаходиться нижче. Будинки, поля та цілі села пішли під воду.

Через руйнування Каховської ГЕС на територіях, що контролюються Україною, загинули 33 громадян, 28 - були поранені, більш ніж 40 людей є зниклими безвісти. Сьогодні не можна точно оцінити наслідки на ТОТ. Таку інформацію було надано Незалежною міжнародною комісією ООН, що веде розслідування порушень в Україні, як повідомляють в Центрі прав людини.

Відповідно до даних міжнародної комісії, затоплення спричинило значну шкоду, включно з руйнуванням та пошкодженням численних житлових й нежитлових будівель, а також інших споруд. Це також ускладнило доступ до базових потреб людини – питної води та їжі. Місцеві жителі змушені були евакуюватися зі своїх домівок і шукати безпечні місця для проживання.

Фото: reuters

Розслідування, що було проведене інформаційним агентством Associated Press, виявило, що наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС і подальше затоплення були значно масштабнішими, ніж повідомляла російська сторона з окупованих територій. Вони заявляли лише про 59 загиблих. У публікації АР зазначено, що в окупованих Олешках, де на момент трагедії проживало приблизно 16 000 людей, за оцінками українських військових кількість загиблих становить щонайменше сотні.

Руйнування Каховської ГЕС російською армією завдало Україні збитків, які оцінюються майже в 14 мільярдів доларів США. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України.

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 620 квадратних кілометрів територій у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Від затоплення постраждали сто тисяч жителів цих областей. Пошкоджені мережі, постачання питної води, інфраструктура, навколишнє середовище, зрошення сільськогосподарських угідь, культурні та історичні пам'ятки", — повідомляють в ООН.

В етері "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець також додав: "Внаслідок катастрофи пошкоджені понад 600 тисяч гектарів територій. Крім того, що знищена частина екосистем, втрачені ендемічні види тварин, ще мали наслідки у вигляді величезної кількості відходів руйнації. Це тисячі тонн відходів, які змило в Чорне море. Це велика кількість забруднень, і країни, які фактично межують з Україною по Чорному морю, точно відчули цей вплив".

Що зараз із територією водосховища?

Основні роботи з усунення наслідків катастрофи, спричиненої підривом Каховської ГЕС окупантами на Херсонщині, завершились 30 серпня 2023 року.

У липні було анонсовано, що проєкт відновлення Каховського гідровузла складається із двох основних етапів. Про це стало відомо з етеру телемарафону Суспільне.Спротив за повідомленням голови правління Укргідропроєкту Вадима Крайника.

"Перший етап — це підготовчий період. Зокрема, проєктування споруд, це верхова і низова тимчасові греблі, облаштування транспортного переїзду з правого на лівий берег, споруд, які будуть пропускати санітарний пропуск в нижній б’єф. Другий — це обстеження споруд, які зруйновані сьогодні, визначення, які споруди можна відновити, які необхідно демонтувати та збудувати нові, тобто, розробка проєкту на відновлення гідроелектростанції та для реалізації будівництва", — пояснює Крайник та додає, - "Крім цього розглянуть можливість об’єднання з раніше запланованою Каховська ГЕС-2 на правому березі. Вважаю, у такому випадку доречно буде об’єднати ці дві споруди".

Кабмін того ж місяця затвердив постанову щодо запуску експериментального проєкту з відновлення Каховської ГЕС. Цей проєкт розрахований на два роки. Перший етап включатиме проєктування інженерних конструкцій та підготовку необхідної інфраструктури для відновлення. Другий етап розпочнеться після повернення контролю над територією, де знаходиться ГЕС, і включатиме безпосередньо будівельні роботи. Координацією проєку займається Мінекономіки, а замовником робіт виступає "Укргідроенерго". Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю LIGA.net. розповів, що проєктом відновлення зараз займаються науковці. "За попередніми підрахунками, для побудови нової станції потрібно щонайменше п’ять років та від 1 до 2 млрд євро", - зазначив Прокудін.

Сьогодні активно точаться дискусії щодо того, чи варто відбудовувати Каховську ГЕС. Урбаніст Віталій Селик зазначає, що дискусії про доцільність відновлення мають сенс лише після звільнення лівобережної частини Херсонщини. На даний момент неможливо оцінити точний стан земель та іригаційних каналів, а отже, раціональне рішення може бути ухвалене лише на основі реальної оцінки ситуації.

Його підхід наголошує на необхідності балансування між економічними вигодами та екологічними міркуваннями. Це важливо, оскільки інфраструктурні проєкти такого масштабу мають довгострокові наслідки для регіону, як в економічному, так і в екологічному контексті. Таким чином, важливо, щоб відновлення базувалося на зваженому, стратегічному плануванні, яке враховує всі аспекти проблеми.

"Коли ми звільнимо землі Лівобережжя, маємо спільно з бізнесом та європейськими партнерами (бо це стосується не тільки України, а й ланцюжків харчування в усьому світі) оцінити, які потрібно залучити ресурси, щоб відновити економіку на тих землях. Потрібно буде повністю переосмислити цей регіон, прорахувати різні концепції, як його відновлювати, – пояснює Селик.

З іншого боку, політолог та економіст Тарас Загородній підкреслює важливість відновлення Каховської ГЕС з економічної та стратегічної точки зору. Він акцентує на ключовій ролі ГЕС у забезпеченні меліорації південних регіонів України та роботі промислових підприємств Запоріжжя та Нікополя, які виготовляють сталь, що необхідна для оборонної промисловості. Це є важливим аргументом на користь відновлення, оскільки без ГЕС ці регіони можуть зіткнутися з серйозними проблемами у виробництві та сільському господарстві.

Загородній також звертає увагу на історичний контекст, зазначаючи, що радянське планування інфраструктури базувалося на економічній ефективності, де гребля служила багатьом цілям одночасно. Це дозволяє зрозуміти, чому ГЕС була важливою не лише для енергетики, але й для промислових та сільськогосподарських потреб.

"Тобто, в обмін на Великий Луг, про який так багато говорять історики та екологи, ми будемо вбивати промисловість, яка нам потрібна для виробництва зброї, зменшувати обороноздатність країни. І перетворимо територію на пустелю, звідки мільйону людей доведеться поїхати за кордон, тому що в них не буде роботи", – аргументує Тарас Загородній.

Фото: Генштаб ЗСУ

Як буде складатися ситуація далі дуже складно передбачити. Важко спрогнозувати яким чином буде відновлюватися екосистема, однак зрозуміло одне - природа піде своїм шляхом відновлення.

На березі колишнього Каховського водосховища у Дніпропетровській області відбулася цікава трансформація: майже через рік мушлі вкрили ґрунт, а біла верба спритно проростає із сухого дна. Еколог Вадим Манюк поділився з Суспільним, що на території близько 150 тисяч гектарів колишнього водосховища вже сформувався густий ліс.

Різноманітність флори на цій ділянці вражає. На першому плані - верба, що досягає висоти від 2,5 до 3 метрів, а також водяний щавель та західний каркас.

"Я все ж очікував, що буде більше води, десь могли би бути видні плеса озер, якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися "вікна" з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна з впевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує", - розповів еколог в інтерв'ю Суспільне Дніпро.

Фото: Суспільне Дніпро

Про Каховську ГЕС

Каховська гідроелектростанція (ГЕС) була важливою частиною енергетичної системи України. Вона стала шостою у каскаді водосховищ на річці Дніпро біля міста Нова Каховка в Херсонській області. Мала встановлену потужність близько 351 МВт.

Будівництво станції розпочалося у 50-х роках двадцятого століття, першу турбіну вже встановили у 1955 році. Через чотири роки будівництво було повністю завершено. Водосховище, що створене станцією, має об'єм близько 18 кубічних кілометрів води і використовується для зрошення та водопостачання.

Це будівництво було надзвичайно великим проєктом, який відповідав радянській ідеології та показував велич інженерної справи всього СРСР. У масовій свідомості ці проєкти позиціонувались як "світле майбутнє". У побудові станції брали участь близько 12 тисяч фахівців, а також використовувалось дуже багато техніки.

Проте історія Каховської ГЕС має темну сторону. Для реалізації проєкту довелося поховати під водою велику територію: близько 257 тисяч гектарів Дніпровських плавнів, тисячі гектарів чорноземів та 90 населених пунктів. Під водою також опинилися недосліджені археологічні та історичні пам'ятки. Особливу згадку заслуговує затоплення території Великого Лугу, який був символом козацької безпеки і волі. Саме тому, після десятків років під водами Каховського водосховища знаходять численні археологічні артефакти.

Каховська ГЕС була ключовим об'єктом інфраструктури України, частиною об'єднаної енергетичної системи України, який забезпечував електроенергією значну частину південних регіонів країни. Окрім генерації енергії, Каховська ГЕС виконувала важливі функції в регулюванні стоку річки Дніпро, забезпеченні водопостачання, іригації та судноплавстві.