"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
Росія розробляє морські дрони з метою організації диверсій та саботажу, зокрема, для атак критичної морської інфраструктури України
Таку думку в етері Еспресо висловив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко.
"Після розпаду СРСР, в росіян дійсно було чимало проблем і ті кораблі, які вони будували раніше, до речі, в Миколаєві, не можуть більше будувати. Зараз вони активно будуть кораблі водотоннажністю до 1000 тонн. Це кораблі ближньої морської зони. На більше в них просто не вистачає ані коштів, ані технологій", - розповів Риженко.
Капітан вважає, що застосовувати морські дрони проти катерів немає сенсу. Оскільки, меневренний катер може легко уникнути зіткнення з морським дроном.
"Коли Україна почала застосовувати морські безпілотні дрони, то для росіян використовувати такі дрони не потрібно з тією метою, що й ми. У нас просто немає таких кораблів. В України є багато катерів, але морські дрони їх просто не доженуть, бо катери дуже маневренні й проти них застосовувати морські дрони не матиме користі. Втім, росіяни розробляють морські дрони з головною метою, на мою думку, це саботаж та диверсії. Зокрема, диверсії проти критичної морської інфраструктури. Вони можуть підходити до наших портів і завдавати ударів. Один такий дрон може нести до 500 кг вибухівки, що може серйозно пошкодити обʼєкти інфраструктуру. Друга мета може полягати в стратегічному впливі на зерновий коридор. Тобто, вони можуть використовувати ці дрони проти цивільних суден з подальшим звинуваченням у цьому України", - додав він.
- 28 серпня російська окупаційна армія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України.
