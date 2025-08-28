РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
Російська окупаційна армія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, внаслідок чого загинув один член екіпажу
Про це LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", - сказав він.
За словами речника, більшість членів екіпажу в безпеці, але кількох моряків ще шукають. Відомо також про поранених.
Раніше міноборони РФ повідомило, нібито український корабель затонув унаслідок ураження.
"Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунай завдано ураження середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь" ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув", - поінформувала пресслужба.
- Раніше повідомлялося, що ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму.
