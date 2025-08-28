ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму

Про це повідомило ГУР.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 "буян-м" ― носій крилатих ракет "калібр", – пишуть розвідники.

Українські воїни спецпідрозділу "Примари" пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО атакували борт носія ракет "калібрів".

"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування", – додає розвідка.