Про це поінформував Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", – написав він.

Куйбишевський НПЗ у Самарській області мав потужність у 7 млн тонн нафти на рік – 2,5% від загального обсягу. Водночас Афіпський НПЗ в Краснодарському краї – 6,25 млн тонн та 2,2% від загального обсягу.

Зокрема, міноборони РФ заявило, що за ніч 28 серпня перехопили 102 БПЛА: над акваторією Чорного й Азовського морів, Кримом, Ростовською, Самарською, Саратовською областями зокрема та Краснодарським краєм.