Україна атакувала НПЗ у двох регіонах РФ, - Мадяр
Сили безпілотних систем України вночі 28 серпня атакували російські нафтопереробні заводи в Краснодарському краї та Самарській області
Про це поінформував Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", – написав він.
Куйбишевський НПЗ у Самарській області мав потужність у 7 млн тонн нафти на рік – 2,5% від загального обсягу. Водночас Афіпський НПЗ в Краснодарському краї – 6,25 млн тонн та 2,2% від загального обсягу.
Зокрема, міноборони РФ заявило, що за ніч 28 серпня перехопили 102 БПЛА: над акваторією Чорного й Азовського морів, Кримом, Ростовською, Самарською, Саратовською областями зокрема та Краснодарським краєм.
- Раніше Reuters писало, що українські удари по російським нафтопереробним заводам та експортній інфраструктурі вивели з ладу щонайменше 17% потужностей Москви: це еквівалентно 1,1 млн барелям на добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.71Продаж 48.42
- Актуальне
- Важливе