Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначено, що атаки українських дронів спричинили дефіцит палива в деяких регіонах РФ.

"Україна активізувала атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру, вразивши найважливіший сектор економіки президента Володимира Путіна”, – пише інформаційне агентство.

Відповідно до розрахунків Reuters, атаки Києва на 10 НПЗ у РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки або – 1,1 мільйона барелів на добу.

За словами експертів, такі дії України спрямовані на підвищення ставок для ймовірних перемовин щодо врегулювання війни. Таким чином Київ кидає виклик ідеї, що він нібито програв війну після саміту президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним на Алясці.