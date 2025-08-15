Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Підприємство виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

"Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - звітували в Генштабі.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено.

Результати ураження уточнюються.

Раніше губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев і росЗМІ повідомили, що вранці сили ППО знищили 13 ворожих дронів в області. На території регіону введено режим "Ковёр" із закриттям повітряного простору, а також тимчасові обмеження на роботу мобільного інтернету. Місцевих жителів закликали не знімати та не публікувати в соцмережах кадри роботи ППО, уламків безпілотників чи діяльності екстрених служб.

Російське видання Mash з посиланням на очевидців пише, що атака була спрямована на Сизрань, і близько 4-ї години ранку мешканці чули не менше десяти вибухів. За словами жителів, безпілотники летіли з боку Кузнецька, а найактивніші прольоти фіксувалися в районах сіл Кашмір та Уварівка.

Міністерство оборони РФ повідомило, що вночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 53 безпілотники літакового типу.

За їхніми даними, БПЛА були збиті над Курською (13), Ростовською (11), Самарською (7), Бєлгородською (6), Орловською (5), Брянською (4), Воронезькою (4), Саратовською (1) областями, Республікою Калмикія (1) та над акваторією Азовського моря (1).

Довідково. Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств системи "Роснефти" та ключовим для південного Поволжя. Його проєктна потужність — близько 8–8,5 млн тонн нафти на рік (160–170 тис. барелів на добу), фактична переробка останніми роками становила 6–7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Підприємство забезпечує пальним Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії. Має вихід на залізничні та річкові маршрути, що дозволяє відвантажувати продукцію як усередині країни, так і на експорт через Волгу та порти Каспійського моря. Завод виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, критично важливі для аграрного сектору та транспорту регіону.

Сизранський НПЗ також має воєнне значення — постачає паливо на військові аеродроми та до частин Центрального і Південного військових округів РФ. Його зупинка чи серйозне пошкодження призведе до дефіциту пального в регіоні та змусить перекидати продукцію з інших НПЗ, збільшуючи витрати на логістику та навантаження на транспортні коридори.

Це вже третя атака на завод: попередні удари відбулися у 2024 році та в лютому 2025-го, коли була пошкоджена центральна установка GDU6.