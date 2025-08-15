Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини
Оновлено

Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини

Ксенія Золотова
15 серпня, 2025 п'ятниця
10:43
Війна з Росією горить Сизранський НПЗ

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Сизранський НПЗ у Самарській області РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Підприємство виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

"Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - звітували в Генштабі.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено.

Результати ураження уточнюються.

Раніше губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев і росЗМІ повідомили, що вранці сили ППО знищили 13 ворожих дронів в області. На території регіону введено режим "Ковёр" із закриттям повітряного простору, а також тимчасові обмеження на роботу мобільного інтернету. Місцевих жителів закликали не знімати та не публікувати в соцмережах кадри роботи ППО, уламків безпілотників чи діяльності екстрених служб.

Російське видання Mash з посиланням на очевидців пише, що атака була спрямована на Сизрань, і близько 4-ї години ранку мешканці чули не менше десяти вибухів. За словами жителів, безпілотники летіли з боку Кузнецька, а найактивніші прольоти фіксувалися в районах сіл Кашмір та Уварівка.

Міністерство оборони РФ повідомило, що вночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 53 безпілотники літакового типу.

За їхніми даними, БПЛА були збиті над Курською (13), Ростовською (11), Самарською (7), Бєлгородською (6), Орловською (5), Брянською (4), Воронезькою (4), Саратовською (1) областями, Республікою Калмикія (1) та над акваторією Азовського моря (1).

Довідково. Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств системи "Роснефти" та ключовим для південного Поволжя. Його проєктна потужність — близько 8–8,5 млн тонн нафти на рік (160–170 тис. барелів на добу), фактична переробка останніми роками становила 6–7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Підприємство забезпечує пальним Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії. Має вихід на залізничні та річкові маршрути, що дозволяє відвантажувати продукцію як усередині країни, так і на експорт через Волгу та порти Каспійського моря. Завод виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, критично важливі для аграрного сектору та транспорту регіону.

Сизранський НПЗ також має воєнне значення — постачає паливо на військові аеродроми та до частин Центрального і Південного військових округів РФ. Його зупинка чи серйозне пошкодження призведе до дефіциту пального в регіоні та змусить перекидати продукцію з інших НПЗ, збільшуючи витрати на логістику та навантаження на транспортні коридори.

Це вже третя атака на завод: попередні удари відбулися у 2024 році та в лютому 2025-го, коли була пошкоджена центральна установка GDU6.

  • Українські військові 14 серпня уразили морський порт "Оля" і судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", в Астраханській області РФ.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
нафта
безпілотник
Читайте також:
Ігор Циганик
Автор Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
спека
Автор Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
Данило Гетманцев
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
Київ
+24.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
16:45
З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 65 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:37
PR
Сучасні виклики в забезпеченні безпеки майна
16:31
Володимир Зеленський
Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці
16:19
Зеленський
Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський
16:17
Ексклюзив
Зеленський, Путін, Трамп
Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди не має жодного значення, - Портников
16:16
Ексклюзив
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
16:06
Анна Нетребко
Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону
16:05
OPINION
Аляска – це точно лише початок, а не завершення
16:03
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
15:38
Зеленський і Макрон
Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці
15:37
Естонія
В Естонії вважають, що РФ активізувала бойові дії, щоб досягти максимальних результатів перед зустріччю Трампа й Путіна
15:17
президент США Дональд Трамп
У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним
15:16
РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника
14:39
Ексклюзив
Пендзин
Тільки рішення Китаю може поставити економіку РФ в ситуацію, коли не можна буде фінансувати війну, - економіст Пендзин
14:26
ДВРЗ дизайн
У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days
14:00
OPINION
Домінування на морі зміцнює перемовні позиції України
13:56
Ціни на пальне, АЗС
В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"
13:49
Шинейд O’Коннор
Про ірландську співачку Шинейд О'Коннор знімуть фільм
13:38
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі
13:26
Оновлено
Трамп і Путін
Білий дім оприлюднив порядок денний зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
13:23
ЗРК Patriot
Розвідка США: нові маневрені ракети РФ ускладнюють роботу Patriot в Україні
13:19
Лавров у светрику "СССР"
Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"
13:16
Ексклюзив
Коронавірус
Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
13:05
"Супермен" зʼявиться онлайн раніше, щоб глядачі встигли подивитися фільм до виходу "Миротворця"
12:42
МЗС України
МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі
12:27
Ілюстративне фото
Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО
12:10
раша "шедевр"
Перед зустріччю Путіна й Трампа росіяни зняли пропагандистський ролик про зв'язок РФ і США та "спільне майбутнє"
12:10
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом, поки останній змагається за Нобелівську премію. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
12:01
OPINION
Марні надії Кремля на те, що "український фронт рухне"
11:57
штучний інтелект
Штучний інтелект перетворив думки на текст із точністю 74%
11:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окремих регіонах РФ скоротили виплати контрактникам через дефіцит бюджету, - ГУР
11:12
В український прокат вийшов фільм про парамедикинь "Куба і Аляска"
11:12
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
"Спробував через життєпис показати всю історію XX століття": історик В'ятрович про нову книгу "Генерал Кук. Біографія покоління УПА"
11:02
Віктор Медведчук
АРМА шукає управителя на майно Медведчука вартістю понад 123 млн грн
10:41
Аналітика
російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет
Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою
10:32
Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
10:30
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 15 серпня
10:05
OPINION
Для Путіна Аляска як реванш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV