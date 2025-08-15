Підрозділи ССО уразили судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", у порту в Астраханській області РФ
Українські військові 14 серпня уразили морський порт "Оля" і судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", в Астраханській області РФ
Про це інформує Генштаб.
"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область РФ)", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що цей порт Росія використовує як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
Вказано, що українські військові уразили судно "Порт Оля 4", яке було завантажене комплектуючими до "шахедів" і боєприпасами з Ірану.
Остаточні результати операції наразі уточнюють.
- 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу.
