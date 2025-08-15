Підрозділи ССО уразили судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", у порту в Астраханській області РФ

Про це інформує Генштаб.

"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область РФ)", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що цей порт Росія використовує як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Вказано, що українські військові уразили судно "Порт Оля 4", яке було завантажене комплектуючими до "шахедів" і боєприпасами з Ірану.

Остаточні результати операції наразі уточнюють.