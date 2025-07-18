Трамп бачить, що Путін використовує його у власних інтересах, і він розлючений, - дипломат Брайза

Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США дипломат Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Ми з вами багато разів говорили про моє переконання, що настане момент, коли президент Трамп нарешті усвідомить, що президент Путін маніпулює ним і зовсім не має наміру домовлятися про мирне завершення війни, бо просто не здатен на це", - сказав він.

Дипломат додав, що Путін не досяг жодної реальної перемоги на полі бою, заплативши за це сотнями тисяч життів за останній рік.

"Він, можливо, захопив ще 1% території України, трохи більше. Проте жодну зі своїх ключових цілей, зокрема зміну режиму, знищення української державності, відступ НАТО зі Східної Європи, він не здійснив і не здійснить. Саме заради цих цілей він безжально жертвує життями як росіян, так і українців", - зазначив Брайза.

Він наголосив, що російський диктатор перебудував усю економіку на військові рейки, щоб продовжувати війну.

"Президент Трамп, схоже, нарешті починає це розуміти, особливо після того, як Путін не припинив ракетних ударів по вашій країні. Він бачить, що Путін просто лестить йому, використовуючи його у власних інтересах. Трамп нарешті бачить це, і він справді розлючений", - підсумував дипломат.



