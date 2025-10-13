Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk
Ексклюзив

Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk

Оксана Ліховід
13 жовтня, 2025 понедiлок
20:57
Війна з Росією Роман Костенко

Заява Трампа про передачу Україні ракет Tomahawk стала останнім кроком, який суттєво піднімає ставки у протистоянні з Росією

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Своїми заявами Трамп лякає Путіна. І я думаю, що це вже останній крок Трампа, який хотів виграти цю війну дуже швидко. Наразі Трамп бачить, що Путін його дурить. Він витягнув Путіна з ізоляції, припинив постачання зброї Україні, і тепер увесь світ бачить Америку вже не такою сильною, як раніше. Але Путін не здається. Мені здається вкрай хибною стратегія залякувань та ультиматумів щодо Путіна. Ми пам'ятаємо, що такі ультиматуми вже висували європейські партнери, але через два дні Путін знову завдав удару по Києву та Україні", – нагадав Костенко.

За словами полковника СБУ, Путіна ультиматумами не залякаєш – потрібно діяти. І найцікавіше, що настане час, коли доведеться діяти. І коли дійде справа до передачі Tomahawk – це має бути не один, не два, не десять і навіть не сто.

"Tomahawk - це не просто ракети, які можуть бити по території РФ. Це - геополітична зброя, це - носії ядерних зарядів. І Росія може сприймати їх не просто як передачу звичайної конвенційної зброї, а як передачу ядерних носіїв. Відповідно, реакція може бути не лише на території України, а й у тих регіонах, які є важливими для США.

Отже, зараз Трамп підняв ставки дуже високо. Будемо стежити, як на це відреагує Росія. І найцікавіше,  якщо вона не відреагує ніяк, тоді постане питання: як відреагують Сполучені Штати? Чи підуть вони далі й виконають свої обіцянки?" - резюмував Костенко.  

  • Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але за умови виконання певних вимог.

 


 

