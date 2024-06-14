Треба знищити понад 300 тис. окупантів, бо РФ планує у понад півтора раза збільшити сили, залучені проти України, - майор запасу Гетьман

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Як заявив посадовець НАТО, у травні під час наступу на Харківщину Росія втрачала по тисячі військових щодня. Гетьман наголосив, що ці втрати величезні навіть за мірками Другої світової війни. Водночас ворог може прагнути покласти стільки людських життів росіян, скільки забажає, утім усіх швидко замінити не вдасться.

"Річ у тім, що втрати для підрозділів, які є критичними, - підрозділ стає вже не дуже функціональним при втратах 30%, а при втратах понад 50% його треба замінювати, бо він вже не може вести бойові дії. Підрозділ - це ж не просто 100 людей - рота, там є ще відділення зв'язку і так далі, тому, коли втрачається половина - це вже не підрозділ, це вже просто люди, якась кількість людей зі зброєю, які, по суті, не комунікують, не керуються так, як треба", - пояснив ветеран російсько-української війни.

Гетьман розповів, що у такому разі необхідно проводити відведення та поповнення й лише опісля знову відправляти підрозділ у зону бойових дій. А для цього ворогу необхідний час.

"Зараз пів мільйона, вони планують десь до 700-800 тисяч дотягнути до вересня, тому для того, щоб вони стали небоєздатними, нам треба за цей час, до осені, знищити ще тисяч 300-400. Чесно, я думаю, що це не буде важко зробити", - підсумував майор запасу НГУ.