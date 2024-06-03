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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо РФ мобілізує та навчить 300 тисяч окупантів до осені - це буде для нас дуже серйозний виклик, - експерт Черник
Ексклюзив

Якщо РФ мобілізує та навчить 300 тисяч окупантів до осені - це буде для нас дуже серйозний виклик, - експерт Черник

3 червня, 2024 понедiлок
15:51
Війна з Росією окупанти орки танк рф

Військовий експерт полковник ЗСУ Петро Черник розповів про те, чи варто очікувати влітку масштабних атак зі сторони ворога та що не це впливає

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог почав серйозне розгортання угруповання "Сєвєр" навпроти Харківщини та Сумщини, але, я не думаю, що зможуть дуже швидкими темпами це угруповання наростити. Чому? - бо ми за травень поставили абсолютний рекорд у знищенні противника в живій силі, майже 39 тисяч, попередній був у грудні, майже 29 тисяч. Отже, десь приблизно до 10 тисяч плюс - це дуже колосальний результат і мені ведеться, що зараз на цю хвилину московські еліти не готові йти на всеосяжну мобілізацію, бо треба розписуватись, що "спеціальна воєнна операція" забуксувала, а там між елітами може бути дуже і дуже по-різному, Пригожин помацав Путіна на міцність", - пояснив Черник.

На думку експерта, бойові дії триватимуть з такою ж ефективністю усе літо.

"Чи буде зміна? - якщо зуміють наростити 300 тисяч на осінь, плюс (підкреслю) до того пів мільйона, що мають, то це буде для нас дуже серйозний виклик. Це угрупування ("Сєвєр", - ред.) укомплектоване наступним чином - танків до 400, стольної артилерії до однієї тисячі та бронетранспортерів десь до півтори тисячі, що на хвилину складає 50-60%. Знов таки, росіяни ще мають дуже багато на складах старого радянського мотлоху, однак повноцінною новою технікою забезпечити вони їх не зможуть. Якщо на осінь вийдуть хоча б на показники 70-80% по техніці й по особовому складу, то це для них буде великий успіх", - наголосив полковник ЗСУ.

Черник наголошує, що ворог не полишає надії дійти до адміністративних кордонів Донеччини, тому й подає кожен захоплений квадратний метр, як перемогу. Для цього РФ має накопичити резерв, але такої підготовки поки експерт не бачить: "Треба плюс 100-тисячний корпус, щоб по справжньому прорватися на глибину 30-40 км".

  • 10 травня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець згадував про формування угруповання "Сєвєр", куди перекидали новий 44-й корпус, і фактично відбувається певне накопичення сили.   
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
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