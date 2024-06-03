Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог почав серйозне розгортання угруповання "Сєвєр" навпроти Харківщини та Сумщини, але, я не думаю, що зможуть дуже швидкими темпами це угруповання наростити. Чому? - бо ми за травень поставили абсолютний рекорд у знищенні противника в живій силі, майже 39 тисяч, попередній був у грудні, майже 29 тисяч. Отже, десь приблизно до 10 тисяч плюс - це дуже колосальний результат і мені ведеться, що зараз на цю хвилину московські еліти не готові йти на всеосяжну мобілізацію, бо треба розписуватись, що "спеціальна воєнна операція" забуксувала, а там між елітами може бути дуже і дуже по-різному, Пригожин помацав Путіна на міцність", - пояснив Черник.

На думку експерта, бойові дії триватимуть з такою ж ефективністю усе літо.

"Чи буде зміна? - якщо зуміють наростити 300 тисяч на осінь, плюс (підкреслю) до того пів мільйона, що мають, то це буде для нас дуже серйозний виклик. Це угрупування ("Сєвєр", - ред.) укомплектоване наступним чином - танків до 400, стольної артилерії до однієї тисячі та бронетранспортерів десь до півтори тисячі, що на хвилину складає 50-60%. Знов таки, росіяни ще мають дуже багато на складах старого радянського мотлоху, однак повноцінною новою технікою забезпечити вони їх не зможуть. Якщо на осінь вийдуть хоча б на показники 70-80% по техніці й по особовому складу, то це для них буде великий успіх", - наголосив полковник ЗСУ.

Черник наголошує, що ворог не полишає надії дійти до адміністративних кордонів Донеччини, тому й подає кожен захоплений квадратний метр, як перемогу. Для цього РФ має накопичити резерв, але такої підготовки поки експерт не бачить: "Треба плюс 100-тисячний корпус, щоб по справжньому прорватися на глибину 30-40 км".