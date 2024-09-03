Тривають бої за Пречистівку на Донеччині: DeepState доповів про ситуацію на фронті
Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони у Донецькій області - ворог намагається взяти під контроль Пречистівку
Про це повідомляє DeepState.
Так, за уточненими даними аналітиків, село штурмувало щонайменше 12 одиниць військової техніки ворога. Крім цього, окупанти налагодили логістику до села, сконцентрувавши в ньому до 100 осіб піхоти.
Водночас ворог посилено обстрілює райони Урожайного, Новодонецька, Пречистівки та Макарівки.
"Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки", - повідомили аналітики.
- З початку 2 вересня між двома арміями відбулося 175 бойових зіткнень. Росіяни найактивніші на Покровському напрямку, а також Курахівському та Времівському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе