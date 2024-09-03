Тривають бої за Пречистівку на Донеччині: DeepState доповів про ситуацію на фронті

Про це повідомляє DeepState.

Так, за уточненими даними аналітиків, село штурмувало щонайменше 12 одиниць військової техніки ворога. Крім цього, окупанти налагодили логістику до села, сконцентрувавши в ньому до 100 осіб піхоти.

Водночас ворог посилено обстрілює райони Урожайного, Новодонецька, Пречистівки та Макарівки.

"Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки", - повідомили аналітики.