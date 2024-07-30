"Це критично важливо": експерт Дикий пояснив, чому потрібно встановити граничний термін служби в лавах ЗСУ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз критично необхідно встановити граничний термін служби в лавах ЗСУ. Наші громадяни не мають купувати квиток в один кінець. Навпаки, вони мають розуміти, що відвоюють своє, а далі їх замінять.І скільки б не тривала ця війна, наші громадяни будуть знати, що через певний час вони зможуть повернутись додому і їх замінять ті, хто в цей час був в тилу. Втім, тут є певна послідовність. Оскільки, спочатку потрібно треба переконатись, що ми забезпечили хороший рівень демобілізацію, а вже потім можна й потрібно забезпечити нашим захисникам демобілізацію", - пояснив Дикий.

Експерт вважає, що Верховна Рада має впорядкувати питання граничних термінів служби в лавах ЗСУ.

"Бо до цього часу в нас не виправлена кричуща несправедливість цієї війни. Адже складається враження, що ті люди, які пішли нас захищати у 2022 році, будуть робити це до кінця війни. Водночас немає жодних гарантій, що ми зможемо набрати достатню кількість людей, щоб їх замінити. Верховна Рада зробила крок в бік посилення демобілізації й цей крок дав серйозні результати. Далі слід зробити наступні кілька кроків. Зокрема, граничний термін служби й криміналізацію ухилення від обліку”, - додав він.