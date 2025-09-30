"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном

Про це в етері Еспресо розповів старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.

"Так, дійсно це бійці нашої бригади збили російський гелікоптер Мі-8. А зокрема, перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот", якщо ще конкретніше, то це був екіпаж "Балтика", - розповів Мишак.

За словами офіцера, оператори батальйону БС “Хижаки висот” здійснювали кілька спроб збити російський гелікоптер Мі-8.

"Росіяни розповідають, що екіпаж збитого Мі-8 зміг вижити, але, гадаю, кожен хто дивився відео збиття, особливо те, що самі ж росіяни опублікували, зрозуміли, що там не вижив ніхто. Щодо того, чи було це збиття випадковістю. Ні, це не було випадковістю. Наші хлопці дуже довго моніторили цей гелікоптер не один день. Дуже довго проводили розвідку, вони виявили певну закономірність в роботі російського екіпажу Мі-8. Тобто, був розрахований маршрут й приблизний час їхнього польоту. Звичайно, певна доля везіння була, адже, вже кілька спроб збити цей гелікоптер були раніше. Втім, на цей раз все склалось так як потрібно. Щастить тим, хто добре готується і володіє майстерністю", - підсумував він.