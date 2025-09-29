Українські воїни FPV-дроном знищили російський Мі-28
У понеділок, 29 вересня, українські воїни за допомогою FPV-дрона зуміли знищити російський гелікоптер Мі-28
Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Мадяр поділився роликом, у якому можна побачити, як пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем збивають російський гелікоптер Мі-28 завдяки FPV-дрону.
Вартість одного Мі-28 щонайменше $15 млн.
- Протягом минулої доби 28 вересня російська армія на війні проти України втратила 1080 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
