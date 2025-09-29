За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
Протягом минулої доби 28 вересня російська армія на війні проти України втратила 1080 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб;
- танків – 11218 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+0) од;
- артилерійських систем – 33284 (+53) од;
- РСЗВ – 1504 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617);
- крилаті ракети – 3790 (+43);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111);
- спеціальна техніка – 3979 (+2).
Дані уточнюються.
- Ввечері у неділю, 28 вересня 2025 року, у прикордонному з Україною місті Білгород місцеві жителі чули гучні вибухи. У результаті було зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях - зникло світло та вода.
