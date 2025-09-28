Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
Ввечері у неділю, 28 вересня 2025 року, у прикордонному з Україною російському місті Білгород місцеві жителі чули чотири гучні вибухи
Після них у Білгороді та області зникло світло й вода, розповідає місцеве видання "Пепел".
Його журналісти стверджують про те, що це нібито були ракетні удари з українського боку. Й російська ППО, як наголошується, впоратися із цими повітряними цілями не змогла.
Читайте також: Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
Далі у цього ж видання з'явилася інформація про удари по розташованій поруч із залізничним вокзалом ТЕС та підстанціях "Луч" й тій, що у мікрорайоні Крейда.
Зупинилися ліфти, крамниці закрилися або працюють лише за готівку, доповнює картину Astra.
"Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, також не працюють світлофори", - йдеться у повідомленні.
