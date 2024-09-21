"Це одна із його головних цілей у цій війні": Портников пояснив за яких умов Путін погодиться на вступ України до ЄС та НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я постійно говорю, що російсько-українська війна є насамперед демографічною. У нас багато хто зациклений на території. Це відголос СРСР. Тобто, війна, як правило, сприймається не як війна за незалежність та свободу, а за відновлення територіальної цілісності й міжнародного права. Я також підтримую цей підхід, але відновлення міжнародного права має супроводжуватись збереженням населення. До прикладу, вчора була річниця другої Карабаської війни. Азербайджан звільнив величезну частину своєї суверенної території від вірменського контролю. Втім, людей там не залишилось. Азербайджан нікого не втратив. Вони скільки мали людей, стільки ж і залишилось. В Україні зовсім інша ситуація", - пояснив Портников.

За словами журналіста, головна мета росіян - створити жахливі умови життя в Україні й зменшити чисельність населення на цій території.

"Росіяни мислять так, що вони ведуть війну проти України й не можуть нас захопити, втім, за їхньою позицією, вони можуть очистити територію України від українців. Тобто, після війни українців буде не 40 млн, а 15. І це вже для них буде перемогою. Навіть, якщо доведеться погодитись з фактом суверенності України, вступом до ЄС та НАТО. Навіть за таких умов, це для них буде перемогою. Чим пізніше росіяни погодяться на ці умови, чим тяжчі умови життя вони нам влаштують, тим менше українців тут буде", - додав він.

