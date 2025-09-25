"Це вже не просто стежка, а цілий автобан": авіаексперт Криволап про удари ЗСУ в Криму

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"Бе-12 "Чайка" є протичовниковим літаком-амфібією. Розроблений був у далеких 60-х і було вироблено понад 160 машин. Після розпаду СРСР Росія отримала дісталось десь близько 50-60 таких літаків. З часом ці літаки росіяни виводили з експлуатації за віком і в них залишалось від 4 до 6 літаків. Ці літаки є шукачами підводних човнів. Вони оснащені спеціальною апаратурою і вона досить сучасна. Гвинтокрили, які супроводжують ці літаки, запускають спеціальні буї й потім знімається вся потрібна інформація. Це досить серйозна система, яка дозволяла бачити все, що коїться в акваторії Чорного моря", - пояснив Криволап.

Експерт наголосив, що в росіян майже не залишається засобів виявлення та детекції в Криму, що фактично дозволить завдавати ударів більш серйозними засобами ураження

"Окрім ураження цих літаків є ще одна не менш важлива частина удару ГУР в Криму. Зокрема, знищення установки "Небо-У". Ці РЛС почали випускати ще у 1986-1992 роках. Ця апаратура дозволяє бачити дуже далеко. Ураження таких установок вказує на те, що Україна постійно залишає росіян без засобів виявлення та детекції. В серпні взагалі була ситуація, коли СБУ знищили радар до С-400 та С-500, а також ще купу різного радіолокаційного обладнання. Таким чином ми просто залишаємо росіян без очей. Розвідників немає, ці літаки-амфібії, які могли бачити наші морські дрони, знищені. Судячи з усього ми знищили третину, а то й половину парку цих літаків. Відразу після цього був удар по дачі ФСБ на Форосі. Тобто, ЗСУ зараз прокладають вже не просто таку собі стежку до Криму, це вже цілий автобан, коли росіян на півострові будуть атакувати більш серйозні засоби", - додав він.